Hospital Materno-Infantil de Ilhéus terá semana festiva para as mães

Em homenagem ao Mês das Mães, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, promove, a partir de segunda-feira (02), uma série de atividades lúdicas para mães de pacientes e para as que trabalham na unidade hospitalar. As ações ocorrerão nos espaços assistenciais e integram a campanha “Mãe é vento, Mãe é Mar, Mãe é Bem Estar”, promovida pela equipe de Serviço Social, Terapia Ocupacional e Psicologia da instituição, em parceria com equipe multiprofissional e apoio dos Amigos Solidários. A iniciativa segue até o dia 08, com realização de palestras, distribuição de brindes e sessão de fotografia.

De acordo com a organização do evento, a escolha deste tema reforça a necessidade de trabalhar a autoestima das mães. O Serviço Social do Hospital Materno infantil entende ser importante valorizar o papel da mãe ainda no ambiente hospitalar. Uma das atividades artísticas/culturais previstas, terá a parceria da equipe de nutrição do hospital, com momentos musicais e karaokê. Este encontro está previsto para o dia 06, das 14h30 às 17h, na entrada da Recepção Social.

CONHEÇA TODA A PROGRAMAÇÃO

01/05/2022 – Domingo

“Cuidando das mães”

Responsável: Equipe plantonista Apoio: Micaela – Mãe UTIN

02/05/2022 – Segunda-Feira

7h – Acolhimento às mães trabalhadoras do HMIJS – Entrega de mensagens

Responsáveis: Plantonistas do Serviço Social/Mães dos pacientes da UTI Neo

9h – Acolhimento em Sala de Espera – HMIJS: Aqui se efetiva o “Ser Mãe”

Responsáveis: Convidados do Serviço Social

13h – Momento de beleza – Mães da UTIN

03/05/2022 – Terça-Feira

9h – Acolhimento em Sala de Espera – HMIJS: Aqui se efetiva o “Ser Mãe”

14h – Roda de Conversa – Tema: As mães da UTIN e Canguru

04/05/2022 – Quarta-Feira

9h – Acolhimento em Sala de Espera – HMIJS: Aqui se efetiva o “Ser Mãe”

14h – Blitz de mãe para mãe – Visita às mães internadas

05/05/2022 – Quinta-Feira

9h – Roda de Conversa – Tema: As mães da Unidade – Cuidando de quem cuida

06/06/2022 – Sexta-Feira

8h – Culto Ecumênico

Convidados: Representante da Igreja Católica – Representante da Igreja Protestante – Representante da Religião de Matrizes Africanas – Representante do Centro Espirita

10h – Distribuição de mimos