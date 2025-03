Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio celebra a chegada do bebê de número 10 mil

Três anos, três meses e 13 dias depois de ter sido inaugurado pelo Governo da Bahia, o maior projeto de atendimento público às gestantes, puérperas e bebês no sul da Bahia, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, gerido pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF), em Ilhéus, chegou nesta quarta-feira (19) à marca de 10 mil bebês nascidos na unidade. Maria Flor nasceu aos 48 minutos de desta quarta-feira (19), com 3,425 kg e 51 centímetros, no Centro de Parto Normal (CPN), orientada pelas enfermeiras obstetras do setor.

A bebê é filha da vendedora Maria Eduarda Ramos, de 20 anos, e do motorista Hellinghton Rodrigo dos Santos, de 30 anos. É a primeira filha do casal, que mora no bairro do Malhado, em Ilhéus. Maria Eduarda começou a sentir as primeiras contrações ainda em casa, ontem, por volta das 5 e meia da tarde. Às seis horas deu entrada na Emergência Obstétrica da unidade e foi imediatamente encaminhada para o CPN. “Foi tudo maravilhoso, rápido. Me senti protegida, ajudada e segura”, assegura. Mãe e filha seguem sendo acompanhadas pela equipe multidisciplinar da unidade. Maria Flor já recebeu todas as vacinas e teve seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) realizado na Unidade de Registro Civil instalada na próxima unidade.

Referência

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio é o único com este perfil no sul da Bahia com atendimento 100% via Sistema Único de Saúde (SUS). Todo o projeto do hospital está baseado na humanização do cuidado, nos direitos da mulher e da criança e na consolidação do Sistema Único de Saúde, que são princípios da ação de trabalho da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS).

Inaugurado para atender a 20 municípios das regiões de Ilhéus, no sul, e Valença, no baixo-sul do estado, o HMIJS fechou o ano de 2024 rompendo fronteiras e atendendo a população de 130 municípios baianos e de outros 17 estados brasileiros, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Na Bahia, o atendimento mais distante foi feito a uma moradora de Barreiras, que fica localizado a 953 quilômetros de Ilhéus. No Brasil, coube um atendimento a uma moradora do município de Ji-Paraná, em Rondônia, localizado a 3.450 quilômetros de Ilhéus.

A diretora-geral do HMIJS, Domilene Borges, atribui esta expansão ao fato de Ilhéus estar situada em uma importante região turística e o hospital ser porta aberta para obstetrícia. Já para o atendimento pediátrico o serviço é regulado. O hospital tem 105 leitos de internação, sendo 10 de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) e 25 de semi-intensiva; capacidade para atender urgências e emergências de toda a região; além de cinco leitos no Centro de Parto Normal Intra-hospitalar. Está estruturado para a assistência ao parto de risco, gestação de alto risco, cuidado intensivo e intermediário neonatal e cuidado intensivo e clínico às crianças. O funcionamento é 24 horas, com acesso por demanda espontânea e referenciada, integrada aos pontos de atenção primária.

Além da realização de partos e da internação, o hospital oferta atendimento ambulatorial especializado em pré-natal de alto risco, consultas especializadas em obstetrícia, cardiologia, enfermagem, nutrição e psicologia. A unidade funciona também como um polo de desenvolvimento de ensino, reunindo formação acadêmica, pesquisa e produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde. É o único hospital da Bahia especializado para atendimento aos Povos Indígenas do Estado.