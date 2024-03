Hospital Ortopédico do Estado recebe primeiros pacientes

Inaugurado na segunda-feira (4), o Hospital Ortopédico do Estado já iniciou os atendimentos, nesta terça (5). O governador Jerônimo Rodrigues recepcionou os primeiros pacientes e destacou a relevância desta unidade para os tratamentos especializados em ortopedia e traumatologia na Bahia.

“Ontem foi a abertura pública para que as pessoas conhecessem o prédio e toda a estrutura e hoje a equipe do hospital já está em ritmo de trabalho. Estou aqui recebendo os primeiros pacientes para reforçar a importância do acolhimento e do tratamento humanizado, para essas pessoas que estão chegando”, explicou Jerônimo.

A maior unidade estadual de ortopedia e traumatologia do Brasil está localizada no bairro Cabula, em Salvador. A gestão será feita pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Foram investidos R$ 224 milhões, entre obras, aquisição de equipamentos e desapropriação do terreno. A construção ficou sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

São 212 leitos para tratamento de ortopedia e traumatologia, sendo 30 para Terapia Intensiva (UTI). Serão realizados atendimentos ambulatoriais e hospitalares 100% regulados – referenciados pela Central Estadual de Regulação nas situações de Urgência e Emergência e pelo Sistema Lista Única, em casos eletivos. A expectativa é que sejam feitos mais de 290 mil atendimentos por ano, com uma média mensal de mil cirurgias e 24 mil atendimentos entre ambulatoriais, internações e diagnósticos por imagem.

Centro de transplante

De acordo com o diretor-médico do hospital, Roger Alencar, essa inauguração vai contribuir com a qualidade dos serviços especializados prestados pelo Estado. “As demandas de trauma e de ortopedia são uma das maiores da regulação, no hospital ortopédico está previsto fazer em torno de 1200 procedimentos cirúrgicos por mês e a gente tem a expectativa que isso vai diminuir um pouco a pressão acima da regulação. Além disso, o diferencial é que a gente não vai fazer só cirurgia, a gente vai apoiar tanto do ponto de vista das urgências, quando consultas, exames e todo processo de reabilitação”, detalhou o diretor.

O equipamento também abriga um centro de transplante de tecidos musculoesqueléticos, que apoiará na realização de enxertos – fundamentais na restauração de áreas com ausência de osso, devido a tumores e traumas ou na reconstrução de deformidades. Para a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, este será um centro de referência na área, que irá aumentar a capacidade de atendimento em todo o estado. “Aqui a gente reúne três componentes importantes, que é a assistência, que é a prioridade para população, o ensino, pesquisa, além da inovação e tecnologia. Então, a gente tem um tripé essencial para tornar esse espaço um grande centro de ortopedia”, afirma Roberta.

A unidade está equipada com a mais moderna tecnologia para diagnóstico, tratamento e reabilitação ortopédica de pacientes nas áreas de traumatologia, ortopedia e medicina esportiva. Além de 13 salas cirúrgicas, o hospital possui ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, raio-x e também uma piscina aquecida para fisioterapia aquática. (Repórter: Anderson Oliveira/GOVBA)