Hospital Ortopédico do Estado reduz em 65% fila de espera por cirurgias de urgência 

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, gerido pelo Einstein, acaba de completar 100 dias de funcionamento, diminuindo em 65% a fila de espera por cirurgias ortopédicas de urgência. Durante este período, a unidade, que é 100% SUS, conseguiu gerar um impacto positivo na saúde da população. Desde março, já foram realizados 12.125 atendimentos, 11.179 consultas e 8 mil exames de imagem. Atende exclusivamente via central de regulação.

“Já estamos colhendo frutos de um trabalho realizado por uma equipe multiprofissional, permeado pela qualidade e a segurança, e com foco no cuidado integral do paciente. Para nós é motivo de orgulho contribuir com a melhora da saúde da população baiana”, afirma Roger Monteiro, diretor do hospital. “A expectativa é que possamos beneficiar um número cada vez maior de pessoas ao longo dos meses”, completa.

Em 100 dias, o hospital realizou 920 cirurgias. Marcelo Santos Teixeira, de Candeias, foi o primeiro paciente a passar por uma cirurgia na unidade. Aos 44 anos, precisou fazer um procedimento no cotovelo.

Pouco mais de três meses e totalmente recuperado, ele demonstra gratidão pelo acolhimento recebido. “Fui muito bem tratado, cuidaram de mim com carinho e hoje eu comemoro por ter minha saúde de volta”.

Acolhimento da chegada à saída

Além dos números, o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia se destaca também pelo padrão de acolhimento e humanização. Administrado pelo Einstein, considerado o melhor hospital da América Latina e o 28º melhor do mundo pela revista norte-americana Newsweek, a unidade tem como premissa criar um ambiente acolhedor para todos.

“Temos desde o carrinho elétrico que transporta as crianças ao centro cirúrgico e às saídas para o ambiente externo dos pacientes que estão por um longo período no hospital até as comemorações dos aniversariantes internados. Tudo para deixar o ambiente leve e mais propício à recuperação”, destaca Roger.

Internado há quatro dias, Alexnaldo dos Santos ficou surpreso e emocionado quando a equipe da unidade foi ao seu leito com bolo e balões coloridos para comemorar seu aniversário. A convocação da família fica por conta da equipe de enfermagem. “Eu nunca comemorei meu aniversário. Com certeza vai ser algo marcante na minha vida”, confessa Alexnaldo.

Diminuição de dores

Vale destacar que, após cirurgia, os pacientes ainda passam por um período de tratamento, recebendo total e completa assistência no hospital. Já foram contabilizados 1.196 atendimentos em reabilitação. Cada caso é estudado e todos recebem alta com o plano já agendado.

A piscina terapêutica aquecida para realização de fisioterapia é um dos destaques da unidade. Nela há rampa de acesso, escada, piso antiderrapante, corrimão e desnível para o tratamento de determinadas patologias e auxílio aos tratamentos de reabilitação motora. Por ficarem mais leves dentro d’água, os pacientes conseguem fazer movimentos que não realizam fora da piscina, diminuindo as dores e a rigidez do corpo.

Sobre o Hospital Ortopédico

Inaugurado em 04 de março de 2024, o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, unidade do Governo do Estado da Bahia gerida pelo Einstein, tem estrutura montada para ser o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil.

Localizado no bairro do Cabula, em Salvador, oferece serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados, referenciados pela Central Estadual de Regulação nas situações de Urgência e Emergência, e pelo Sistema Lista Única em casos eletivos.

A unidade conta com 212 leitos e está equipada com a mais moderna tecnologia para diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes nas áreas de traumatologia, ortopedia e medicina esportiva. Além de 13 salas cirúrgicas, o hospital possui ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-x e uma piscina aquecida para fisioterapia aquática.

O Hospital Ortopédico do Estado é a primeira unidade hospitalar administrada pelo Einstein na região Nordeste. Fundado em 1955, o Einstein é uma sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à assistência à saúde, ensino, pesquisa e inovação e responsabilidade social, e trabalha para melhorar a equidade da saúde no país.