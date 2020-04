Hospital Regional Costa do Cacau treina funcionários sobre controle de infecções frente ao Covid-19

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), em parceria com o Núcleo da Qualidade e coordenadores de Enfermagem do Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, realizou treinamento com orientações sobre medidas de precaução para prevenção e controle de infecções relacionadas com a assistência à saúde, direcionado ao enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

Esse treinamento ocorreu em duas fases. A primeira, de 23 a 27 de março, envolvendo todos os colaboradores, orientou, com a distribuição de cartilhas, sobre os temas: “Recomendações de Uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no Combate ao Novo Coronavírus” e “Nada de Pânico – uso correto de EPI durante a assistência em casos suspeitos ou pacientes com Covid-19”.

A segunda etapa, de 01 a 06 de abril, direcionada para enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, realizou a capacitação expositiva dialogada. De acordo com a enfermeira Maria Amélia Lapa, do NEPS do HRCC, o treinamento, em geral, teve como objetivo orientar e esclarecer dúvidas sobre a transmissão e medidas de prevenção do Covid-19.

A enfermeira explicou que as devidas recomendações de uso de EPIs no combate ao novo coronavírus foram repassadas aos funcionários. “Abordamos precauções padrões, treinamos a lavagem simples das mãos com água e sabão, limpeza das mãos com álcool em gel 70 por cento, colocação e retirada de EPIs, entre outros. Tudo conforme orientações técnicas da Sesab, Ministério da Saúde e OMS”, disse.

Para o médico Almir Gonçalves, diretor assistencial do HRCC, outras ações são desenvolvidas periodicamente, com diversos profissionais, na unidade. “Todos os nossos treinamentos e orientações seguem prioritariamente as recomendações de instituições científicas oficiais. Neste momento, a ciência é a maior aliada no combate ao Covid-19”, concluiu.