Hospital Costa do Cacau vacina profissionais da linha de frente de combate à Covid 19

O Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus deu início à vacinação contra a COVID-19 no dia 20. Foram recebidas 490 doses da vacina Coronavac, sendo vacinados 207 profissionais de saúde, da linha de frente de combate à pandemia.

O Plano de vacinação estabelecido pelo rHRCC define nessa primeira etapa, a aplicação da vacina nos trabalhadores da UTI, Enfermaria clínica e Emergência COVID, abrangendo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente operacionais, dentre outros, que atuam diretamente na assistência e nas atividades dentro dos setores de pacientes com o vírus.

ESTRUTURA PARA VACINAÇÃO

A esses profissionais, já está garantida a segunda dose que será posteriormente distribuída pelo Núcleo Regional de Saúde-Sul/SESAB.. O HRCC montou infraestrutura contendo recepção, sala de vacina com capacidade para armazenamento das doses, 06 box climatizados para efetuar a aplicação da vacina, tudo de acordo com as designações do Programa Nacional de Imunização. Para garantir a segurança do local foram instaladas câmaras de segurança, reforço nas portas de acesso e vigilância no local 24 horas.

A vacinação foi organizada pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da Unidade hospitalar, Diretoria técnica, Diretoria Geral e do Núcleo Regional de Saúde-Sul/SESAB. Essa ação conta com o envolvimento direto de 11 profissionais (enfermeiros, vacinadores e técnicos administrativos)..

Segundo estratégia definida e escalonamento, espera-se encerrar a 1a etapa de vacinação amanhã dia 22/01/2021, com todo público-alvo vacinado. A expectativa é alcançar as próximas etapas, assim que houver disponibilização das doses, a fim de vacinar primeiramente os demais profissionais assistenciais e posteriormente os setores administrativos atendendo a todos os trabalhadores da instituição.