Hospital São Lucas já atende como Pronto Atendimento gripal

Começou a funcionar nesta quinta-feira (6) uma Unidade Extra de Pronto Atendimento (UEPA) para a população adulta que apresenta sintomas gripais. A unidade funcionará diariamente das 7 às 18 horas, no Ambulatório do Hospital São Lucas, dando um suporte aos demais postos de saúde do município, lotados, por conta do surto epidêmico de sintomas gripais (Influenza), principalmente depois da enchente do Rio Cachoeira e das chuvas da penúltima semana de dezembro de 2021.

O prefeito Augusto Castro compareceu à abertura das portas da UEPA e lembra que o Hospital São Lucas está em reformas, mas diante do crescente do surto de gripe e da demanda por atendimento médico, foi necessário adotar esta medida emergencial. “Nesse período tão difícil que Itabuna está enfrentando, com o pós-enchente, existe essa preocupação com o surto de gripe. Por isso, ativamos a UEPA no Hospital São Lucas. Agora, os itabunenses contam com mais essa estrutura para atendimento”, pontua.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, observa que a UEPA atenderá por demanda espontânea, além de absorver os pacientes da Unidade de Pronto Atendimento do Monte Cristo (UPA-24 horas). “A UPA tem registrado uma superlotação constante. Por esse motivo, daremos esse suporte trazendo os pacientes com a Ambulância Social”, explica.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Saúde na terça-feira, dia 4, a UPA-24H atendeu 205 pacientes, enquanto na quarta-feira, dia 5, foram 139 pessoas. “Nesta manhã, já estamos aguardando a transferência de cinco pacientes da UPA para a Unidade Extra de Pronto Atendimento, que conta com três salas de observação e medicação, três consultórios, sendo um de enfermagem para triagem e dois médicos.

Na terça-feira, no anexo do Centro Médico Pediátrico de Itabuna (Cemepi), na Avenida Nações Unidas (proximidades da Catedral de São José), um gripário pediátrico entrou em funcionamento. O objetivo é desafogar o fluxo de atendimento pediátrico no Hospital Manoel Novaes.