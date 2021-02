Hospital São Lucas terá 62 leitos; 12 para UTI Covid

Previsto para ainda este semestre, o projeto de reabertura do Hospital São Lucas acende a possibilidade de amenizar a demanda por serviços de saúde – há anos enfrentada pela população de Itabuna. O apoio para a obra foi assegurado pelo governador Rui Costa (PT) durante audiência com o prefeito Augusto Castro (PSD), na última quinta-feira (28).

Nesta primeira etapa, serão 62 leitos, sendo 50 de enfermaria (clínicos) e 12 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados exclusivamente a pacientes com novo coronavírus. Passada a fase crítica da pandemia da Covid-19, os leitos serão disponibilizados para pacientes dos serviços públicos de saúde.

A reabertura do São Lucas para atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi defendida pelo então candidato Augusto Castro durante a campanha política ano passado. Para ele, era fundamental que os leitos da unidade hospitalar, diante da pandemia da Covid-19, estivessem aptos a receber pacientes, com toda a estrutura, inclusive, suporte de equipes médicas e de enfermagem.

A proposta de Augusto recebeu o apoio do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), que assegurou emenda parlamentar de R$ 2 milhões para a primeira etapa do projeto de reabertura do hospital. Além disso, o agora prefeito de Itabuna levou o tema ao secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas em audiências, quando expressou sua preocupação.

Pacientes oncológicos e renais

Durante a cerimônia de encerramento das celebrações dos 104 anos da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, também na noite de quinta-feira, a secretária de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, representou o prefeito Augusto Castro. Na oportunidade, o provedor Francisco Valdece, apresentou o projeto do novo Hospital São Lucas, que já conta com recursos financeiros para a primeira etapa.

A secretária municipal de Saúde disse que a reabertura do hospital é muito importante porque vai dividir a demanda de leitos da UPA 24 Horas e do Hospital de Base. “Por conta da Covid-19 a cidade perdeu muitos leitos clínicos. A intenção é que passe a atender a pacientes oncológicos e renais, já que a estrutura do Hospital Calixto Midlej Filho não comporta mais a demanda que o município precisa”, declarou.

Além disso, há a intenção de criar leitos de UTI e Centro Cirúrgico para o SUS. “Nossa expectativa é que a reabertura aconteça, pois a população só tem a ganhar”, expressou Lívia Mendes.