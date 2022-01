I etapa do Campeonato Baiano de Canoa Polinésia começa nesta sexta em Itacaré

Itacaré vai sediar, nesta sexta e sábado, dias 28 e 29, na Praia da Concha, a I Etapa do Campeonato Baiano de Canoa Polinésia – VA’A 2022. Promovido pela Federação de Canoagem Polinésia da Bahia, com o apoio da Prefeitura de Itacaré e do Eco Beach Club, o evento tem como principal objetivo fomentar e difundir o esporte aquático em toda a região sul da Bahia, com ênfase na canoa polinésia (VA’A), além de propiciar a integração dos atletas baianos com a comunidade local, desenvolvendo e estimulando o esporte, descobrindo novos talentos em um cenário paradisíaco de Itacaré.

No evento serão disputadas as modalidades: V1, V1R, V2R, OC6 mista e ainda Surfski (categoria convidada), nas categorias Open – Masculina/Feminina; Estreante Open – Masculina/Feminina; Master 40 – Masculina/Feminina; Master 50 – Masculina/Feminina; e Master 60 – Masculina/Feminina. A largada e chegada, de todas as categorias, serão realizadas na Praia da Concha.

De acordo com a programação, nesta sexta-feira, às 17 horas, acontecerá a entrega dos kits, no Eco Beach Club, seguindo com reunião técnica de instruções da prova, No sábado, às 8 horas, acontecerá a largada das categorias V1 Masculino, V1R Masculino, V2R Feminino. e Surfski Open, com o percurso de 16 quilômetros. Às 10h30min será a vez da largada das categorias V1 Feminino, V1R Feminino. e V2R Masculino, também com o percurso de 16 quilômetros. E às 13 horas acontecerá a largada nas categorias estreante V1, V1R, V2R, OC6 e Surfski (Masculino, Feminino e Mista. A premiação está prevista para as 17 horas.