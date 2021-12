Ibicaraí: Governador garante apoio a famílias atingidas pela chuva

A prefeita Monalisa Tavares e os vereadores Chico do Doce e Edir da Vila participaram de uma reunião com o governador Rui Costa, com a finalidade de discutir providências relativas a verbas para minorar os efeitos causados pela cheia histórica do Rio Salgado. A exemplo de outras cidades do sul e sudoeste baiano, Ibicaraí foi afetado nos dias 25 e 26 de dezembro.

Entre as garantias que foram dadas pelo governador estão o envio de colchões, medicamentos e alimentação para socorro mais urgente da população desabrigada pelas fortes chuvas.

Rui Costa também solicitou do Poder público Municipal um levantamento sobre as moradias que sofreram perda total ou tiveram suas estruturas comprometidas, a fim de que o Estado da Bahia possa viabilizar o envio de verbas para reconstrução e reforma.

Estiveram presentes ao evento os deputados Rosemberg Pinto e Jorge Sola, além de lideranças ibicaraienses do PT e PCdoB.