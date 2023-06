Ibicuí promove a “melhor festa de São João da Bahia”; governador participou do último dia de festejos

A melhor festa de São João na Bahia. Foi desse jeito que Ibicuí, no Sudoeste do estado, promoveu o tradicional festejo junino. Na segunda-feira (26), a cidade recebeu o governador Jerônimo Rodrigues, que, acompanhado pela primeira-dama, Tatiana Velloso, conferiu o último dia de festejos.

Ibicuí é uma das mais de 280 cidades que receberam investimento do Governo do Estado este ano para a realização do São João. No total, foram mais de R$ 100 milhões em Saúde, Turismo e Segurança.

“Escolhi Ibicuí para encerrar o ciclo do São João e iniciar as comemorações de São Pedro pela representatividade dessa festa”, afirmou Jerônimo. O governador destacou ainda o clima de tranquilidade que marcou os festejos em homenagem a São João.

“A população entendeu que São João tem que ser assim, de paz. E o Estado garantiu a segurança. São 24 mil homens e mulheres, entre militares, civis e bombeiros, envolvidos no mutirão pela paz”, apontou Jerônimo. Ele ainda destacou que o São João da Bahia deste ano vai ficar marcado, tanto pela cultura quanto pela estratégia da movimentação da economia.

Apresentaram-se nesta segunda, na Praça Régis Pacheco, artistas como Simone Mendes, Priscila Senna e Forrozão Maderada, entre outros. Na Praça São Pedro, que estava toda decorada com tema junino, a réplica de uma vila, para moradores e turistas aproveitarem a programação.

O prefeito Marcos Galvão reforçou que o apoio do Estado foi fundamental para o sucesso da festa. “O Governo tem investido muito na cultura do forró, do povo do Nordeste, e Ibicuí não poderia ficar de fora. A nossa cidade se preparou para receber os visitantes e busca fazer uma festa cada vez melhor”, concluiu.

Repórter Anderson Oliveira