Ibicuí recebe nova escola, campo de futebol e obras de infraestrutura urbana do Governo do Estado

Em Ibicuí, cidade do médio sudoeste baiano, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou, neste sábado (9), a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Paulo Freire. A unidade possui 10 salas de aula climatizadas, laboratório de ciências biológicas e exatas, sala multifuncional, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, campo society, restaurante estudantil, teatro, entre outros espaços. O investimento total feito pela Secretaria de Educação (SEC) foi de R$ 13,5. Na oportunidade, também foi entregue um ônibus escolar, para o transporte de estudantes de comunidades rurais do município.

“É nossa responsabilidade garantir que essa juventude possa adentrar a escola de manhã e ter o acolhimento dos professores, ter as refeições e, no tempo integral, ter a oportunidade de fazer ciência, teatro, esporte e ainda ter lazer”, declarou o governador após visitar a 34ª nova escola da rede estadual de ensino, assistir às apresentações culturais e esportivas e descerrar a placa de inauguração.

A secretária da educação, Adélia Pinheiro, explicou que a nova escola foi feita para atender ao porte da comunidade escolar de Ibicuí, com capacidade para cerca de 300 alunos e o projeto inclui um pátio coberto com palco para apresentações. “É uma satisfação muito grande para nós entregar mais uma escola que acolhe os estudantes e a comunidade escolar. É em menor tamanho, mas segue o mesmo padrão das unidades que estão sendo entregues, com toda estrutura para o desenvolvimento da aprendizagem, através da arte, do esporte e da ciência”, explicou.

Mais entregas

O governador entregou também uma Areninha Society no bairro Padre Eugênio Cismália. O investimento da Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), órgão vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) foi de, aproximadamente, R$ 924 mil.

“Ultrapassamos a marca de 100 areninhas. A maior entrega desse tipo de equipamento no país. Estrutura extraordinária, com iluminação de Led, alambrado para proteger a saída da bola para as casas vizinhas. Sem contar com a criançada, meninos e meninas, se divertindo, aprendendo uma modalidade esportiva, mantendo o espírito coletivo que o esporte propicia”, destacou o diretor geral da Sudesb, Vicente Neto.

Jerônimo ainda entregou uma ponte e um canal de drenagem no bairro Tancredo Neves, na sede de Ibicuí. Com investimento de mais de mais R$7,5 milhões, a obra realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), contou com escavações, alvenarias, construção de estruturas, aterros, dentre outras intervenções.

Autorizações e visitas

Jerônimo autorizou novos investimentos no município, que vão atender aos distritos de Água Doce e Ibitupã. A Sedur e a SEC vão firmar convênio com a Prefeitura de Ibicuí para construir uma quadra poliesportiva coberta em cada uma das localidades, democratizando o acesso aos equipamentos esportivos. Encerrando a passagem por Ibicuí, o governador visitou as obras da nova unidade conjugada da Polícia Civil e do Pelotão da Polícia Militar. Com investimento de R$ 3,6 milhões, as obras estão em fase de finalização.

