Identificação dos bandidos que morreram em confronto com a PM

A última quinta-feira, 10, foi sangrenta em Ipiaú, no sul da Bahia, onde um tiroteio resultou na morte de cinco bandidos, e um policial foi baleado. O fato ocorreu durante uma operação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas.

Quatro dos cinco mortos já foram identificados: Moabe Santos Silva, José Gustavo Pereira, Ricardo Andrade e Juliano Rodrigues de Jesus. Eles, segundo a PM reagiram à abordagem.

O Comandante da 55ª CIPM, Major Jocevã Oliveira, divulgou na manhã de hoje um relato da ocorrência. A seguir:

“Por volta das 19h desta quinta-feira (10/02/22), após denúncia via 190 de que havia um grupo de homens armados próximo a praça dos Cometas traficando drogas, as guarnições do Coordenador de Área, PETO e ROTAM deslocaram para o local. No momento em que os policiais militares fizeram a incursão para verificar e abordar os suspeitos, estes atiraram contra a guarnição, atingindo um dos policiais militares com dois tiros. Neste momento dois dos suspeitos foram baleados.

De imediato foi acionado o Comandante da OPM, que juntamente com o Subcomandante, deslocaram ao local, concomitante pediram reforço de outras guarnições da 55ª CIPM, além do apoio da CIPE-CENTRAL.

Diante das informações de moradores do local de que suspeitos haviam invadido alguns quintais, as guarnições passaram a ter acesso, quando houve uma nova troca de tiros e mais bandido baleado.

Com a chegada das guarnições de Ibirataia e Barra do Rocha, além dos apoios das guarnições da CIPE Central e uma equipe da 9ª COORPIN, novas incursões foram realizadas e mais mais dois suspeitos foram baleados depois de atentarem contra a vida dos policiais militares. Todos os suspeitos foram socorridos, porém, foram atestados os óbitos no HGI. O policial militar foi socorrido e transferido para o hospital Prado Valadares e Jequié, mas passa bem.”