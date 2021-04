Identificadas 4 das 5 pessoas que morreram na 101

O pastor evangélico Maurício Santana Pessoa perdeu o controle de um Uno e, por causa disso, resultou na morte de cinco pessoas, na manhã desta sexta-feira, 16, na BR-101, extremo sul do estado, entre os municípios de Itagimirim e Eunápolis.

Todas as pessoas que morreram estavam no Uno dirigido pelo pastor, único dos ocupantes do veículo a escapar com vida do acidente, que também provocou a morte de um motociclista.

O ACIDENTE

De acordo com o que foi apurado até agora, tudo começou quando uma caçamba chocou-se contra o fundo do Uno que, antes de cair em uma ribanceira, atingiu a moto. Em seguida, foi colhido por um caminhão.

Estavam no Uno, além do motorista, as irmãs Josilene José dos Santos e Jocélia José dos Santos, além de Leidiara Santos de Jesus, filha de Jocélia, e uma mulher de nome Valdirene. O motociclista, quinta pessoa que morreu no acidente, ainda não foi identificado.