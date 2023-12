Idoso de 87 anos preso depois matar o genro

Correm nas redes sociais informações de que Emanoel Fagundes de Araujo, de 87 anos, se desentendia constantemente com Cristiano Rocha Matos, a vítima; sogro e genro. Por conta dessa relação intempestiva, eles acabaram protagonizando uma tragédia.

Emanoel Fagundes usou um revólver calibre 22 para disparar contra o genro, que morreu antes da chegada do SAMU, acionado por vizinhos. O fato ocorreu no Loteamento Italamar, próximo ao bairro Santo Antônio. O idoso foi preso em flagrante e autuado no complexo policial, onde confessou a autoria do homicídio.

O conteúdo do interrogatório de Emanoel não foi revelado pela polícia. Mas vizinhos contaram que o idoso não aceitava o relacionamento da vítima com sua filha. Não se sabe, porém, qual o motivo. Esclarecimentos nesse sentido serão conseguidos com a sequência do inquérito policial, a partir desta segunda -feira.