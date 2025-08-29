IF Baiano lança processo seletivo 2026

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abriu o processo seletivo 2026 para cursos técnicos de nível médio. São mais de 3.600 vagas gratuitas, distribuídas em 14 campi e polos de Educação a Distância (EaD) no interior da Bahia. As inscrições podem ser realizadas de 1º de setembro a 12 de outubro de 2025, de forma online, por meio de formulários digitais, ou presencialmente nos campi e polos de apoio.

As oportunidades contemplam diferentes áreas da Educação Profissional e Tecnológica, entre elas Agropecuária, Agroindústria, Alimentos, Informática, Meio Ambiente, Turismo, Zootecnia, Administração, Química, Florestas, Guia de Turismo, entre outros.

Na modalidade Integrado ao Ensino Médio, são ofertadas vagas para estudantes que concluíram ou vão concluir o 9º ano do ensino fundamental até a data da matrícula. Os cursos têm duração de três anos e a seleção é realizada por meio da análise do histórico escolar do ensino fundamental.

Nos cursos Subsequentes Presenciais, as vagas são destinadas a candidatos que já concluíram o ensino médio. O critério de ingresso é a ordem de inscrição e a manifestação de interesse, conforme previsto em edital.

A modalidade Subsequente EaD amplia as possibilidades de acesso, oferecendo cursos técnicos em polos de apoio localizados em diversos municípios. Também voltada a concluintes do ensino médio, combina atividades a distância com encontros presenciais obrigatórios. A classificação será feita por ordem de inscrição.

Reserva de vagas

O processo seletivo conta com reserva de vagas para garantir o acesso dos estudantes da rede pública. Nos cursos integrados, 70% das vagas são destinadas a quem cursou integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Nos subsequentes, tanto presenciais quanto a distância, 50% das vagas são reservadas a egressos do ensino médio da rede pública, conforme a Lei nº 12.711/2012, atualizada pela Lei nº 14.723/2023.

Todas as informações detalhadas, incluindo editais e orientações específicas de cada campus, estão disponíveis na página oficial de ingresso do IF Baiano: ingresso.ifbaiano.edu.br/.