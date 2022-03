Igreja Batista Teosópolis completa 66 anos de fundação com foco na evangelização e em ações sociais

Uma das mais tradicionais instituições religiosas do sul da Bahia, a Igreja Batista Teosópolis de Itabuna (IBT) completa 66 anos de fundação neste sábado (19). A programação de aniversario começa às 19h30min e contará com presença do pastor Pedro Chagas, da Igreja Batista Lindinópolis, de Ilhéus, preletor da noite.

No domingo (20), a celebração será a partir das 19h30min, com o pastor Pedro Chagas que levará a palavra de Deus, seguido de um dos mais respeitados nomes da música gospel, o cantor Nani Azevedo, com uma discografia com 10 CDs e cinco DVDS gravados, já tendo vencido o Troféu Talento por dois anos seguidos. Todos os protocolos sanitários estão sendo desenvolvidos para o evento.

Fundada no dia 19 de março de 1956, a Igreja Batista Teosópolis de Itabuna tem sua atuação focada na evangelização e nas ações sociais. É presidida pelo pastor Geraldo Meireles, auxiliado pelo jovem pastor Tiago Nascimento e apoiado por um Conselho Diretor.

“Nosso trabalho é evangelizar e promover a solidariedade entre as pessoas” comentou o pastor Geraldo Meireles.

Com uma atuação social forte, a Igreja realiza, anualmente, por meio do Ministério da Ação Social, o Mutirão Cabra Macho, ação voltada à saúde do homem, quando são oferecidos gratuitamente 1.000 exames de detecção do câncer de próstata, com acompanhamento. É considerado o maior do Brasil.

O mutirão Cabra Macho foi idealizado pelo pastor Hélio Lourenço, já falecido, e envolve a participação de 250 voluntários, além de dezenas de profissionais de saúde.

A IBT desenvolve também ação voltada aos idosos, mantendo o Centro de Convivência do Idoso Hilton Alves de Medeiros, conhecido como Casa do Vovô.

No espaço são oferecidos cursos de artesanato, corte e costura e aperfeiçoamento musical por meio do canto coral, além de atividades lúdicas. Oferece ainda palestras nas áreas de enfermagem e nutrição.

Conta também com um espaço de lazer e para grandes eventos o Acampamento Teosópolis, localizado na BA-001, KM 10, próximo a Vila Juerana, em Ilhéus. Na educação a Igreja mantém, em parceria com o município, o Instituto Beficente Teosópolis (ABCT), oferecendo educação fundamental gratuita, além do Colégio Batista de Itabuna que oferece o ensino infantil, fundamental e médio.

Mais ações sociais

A Teosópolis desenvolve também o Projeto Morar Melhor, com a construção recuperação de moradias voltada para pessoas carentes.

Durante a enchente ocorrida no ano passado, a Teosópolis, através de seus membros voluntários, preparou 18 mil refeições e entregou às pessoas atingidas pela enchente. Foram oferecidas três refeições por dia. Também foram doadas camas box, jogos de cama, geladeiras, fogões, botijões e vale-gás. Os produtos foram adquiridos via doações da comunidade pelo PIX da Ação Social da Igreja, e teve o apoio da empresária Maria Luiza Trajano do Magazine Luiza, que renunciou ao lucro da venda, repassando os produtos com preço de fábrica.

Evangelização

A Igreja promove o Encontro de Casais com Cristo, destinado à melhoria da relação espiritual dos casais. Para jovens, conta com o Ministério Teen, com a Liga Teen, com ações voltadas aos jovens e adolescentes.