Igreja Batista Teosópolis promove Ceia Solidária natalina para 120 famílias

Hoje é mais um dia de solidariedade. A Igreja Batista Teosópolis de Itabuna promove nesta segunda-feira (17) às 18h30min a segunda edição da Ceia Solidária.

A ceia natalina é destinada aos beneficiários do Mercado Solidário, projeto que destina alimentos gratuitos às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Foi montada toda uma estrutura na quadra do Colégio Batista de Itabuna, no bairro da Conceição. O espaço foi decorado com motivos natalinos.

A expectativa é que participem da ceia 240 pessoas, 120 adultos e 120 crianças. É a maior ceia natalina solidária da cidade.

Estão envolvidos cerca de 150 voluntários, coordenados pelos Ministérios da Ação Social e Infantil da igreja. São eles que prepararão os alimentos e vão servir a ceia.

Também haverá culto, apresentações musicais, presentes para as crianças, panetone para as famílias e sorteio de diversos itens.

A Associação Beneficente e Cultura (ABCT), entidade jurídica e braço social da Igreja oferece todo o suporte a realização da ceia que conta com apoio de empresas como a Rota Transportes que cuida do transporte dos beneficiários até a ceia e depois as suas casas.

A Ceia Solidária é realizada com recursos da Live Solidária, promovida anualmente pela igreja.

“Nosso objetivo é desenvolver ações concretas na vida das pessoas. Queremos mais uma vez proporcionar uma ceia digna para quem não pode realizar. Nesse dia teremos além da ceia e presentes, ação transformadora do espírito santo”, diz o Pastor da Teosópolis, Geraldo Meireles.