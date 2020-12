Igreja Batista Teosópolis promove chá de tortas para realização de cirurgia

A Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, por meio da Juventude Interligados, promove no sábado (14), a partir das 14h, no estacionamento da sua sede, localizado na Avenida Félix Mendonça, 75, um chá de tortas beneficente. O valor arrecadado será revertido para cirurgia do jovem Mateus Pinto. A ação conta também com o apoio do Ministério da Ação Social da Igreja.

De acordo com Ezequiel Nunes, pastor para jovens da igreja, a cirurgia será realizada em São Paulo e está orçada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). “Mateus está na fase de consultas, buscando a melhor técnica para minimizar os efeitos da cirurgia e agora precisa do apoio e solidariedade das pessoas para que arrecademos o dinheiro necessário para a cirurgia”, diz o pastor.

Geraldo Meireles, pastor presidente da igreja, diz que toda comunidade batista grapiunense está engajada na ação. “Oferecer a torta é um gesto apenas simbólico. O que importa é o ato de solidariedade em benefício da vida”, pontua ele. “Poderíamos oferecer uma torta de papel, mas as pessoas vão receber uma torta de verdade”, conta.

As pessoas podem contribuir também ligando para o telefone da secretaria da Igreja, telefone (73)3212-3012 ou por transferência bancária para o Ministério da Ação Social da Igreja. Mateus Pinto disponibilizou uma conta pessoal para contribuições: Banco do Brasil agência 04456 Conta Poupança : 15.938-7 em Nome de Mateus C. O Pinto CPF 058.288.375-08, Nubank agência 0001 Conta 94062114-6 Banco 260 em nome de Mateus César Oliveira Pinto, Caixa Econômica Federal agência 1558 Conta Poupança 831831047-9 Produto 1288 em nome de Mateus César Oliveira Pinto telefone (73)99187-6932.

Contato: 73-98849-9299 Pastor Ezequiel Nunes