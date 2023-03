Igreja da Conceição anuncia programação da Semana Santa em Itabuna

A igreja da Conceição em Itabuna realiza no próximo sábado, dia 1º, a tradicional Procissão de Ramos para celebrar a Semana Santa. A solenidade às 19 horas será na Comunidade do São Pedro e se repetirá no domingo, às 7:30, na Comunidade Senhor do Bonfim, Vila Zara. Às 18 horas da mesma noite haverá a Celebração de Ramos na matriz do Bairro Conceição.

A programação religiosa, que foi aberta no último domingo, 25, com uma caminhada penitencial, continua na terça-feira, dia 4, com missa dos enfermos às 19 horas na matriz.

No dia seguinte haverá a procissão do encontro, às 18:30, com concentração nas comunidades da Vila Zara e São Pedro, seguida da Celebração das 7 Dores de Maria na matriz.

Na quinta-feira, haverá missa da santa ceia (lava pés), às 19h e adoração ao Santíssimo. Já no dia seguinte, a programação se inicia mais cedo, às 4 horas da manhã, com ofício de trevas, adoração, leitura da paixão e procissão do Senhor Morto.

No sábado tem celebração do fogo santo e procissão do Senhor Morto. A concentração às 18 horas será na Arena do Conceição, (antiga feira). No domingo, haverá a procissão do Senhor Ressuscitado, com saída às 5 da manhã da matriz, seguindo para Vila Zara, onde acontece a celebração eucarística. Ainda no domingo, haverá santa missa às 9h na matriz e às 18h, na comunidade do São Pedro.

Padre Adriano Fernandes, que administra a Matriz da Conceição e as comunidades Senhor do Bonfim e São Pedro, explica que durante o período pascoal, existe uma sequência de rituais. Entre eles estão adoração ao Santíssimo Sacramento, lava pés e vigília pascal, que relembram desde a crucificação e morte, à ressurreição de Cristo.

“A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da igreja católica, pois evidencia a importância da ressurreição de Cristo para seus seguidores”, frisou o padre. E para concluir, ele destaca outro importante ritual, a procissão de ramos que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado por uma multidão que seguravam ramos de oliveira.

Mais detalhes sobre a programação podem ser acessados pelo instagram da igreja @paroquianscitabuna.