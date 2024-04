Igreja da Conceição promoverá formação para primeiros socorros

Em uma comunidade unida como uma igreja é crucial estar preparado para lidar com emergências médicas que possam surgir durante as missas ou encontros comunitários. Foi com este pensamento que a Pastoral da Saúde da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itabuna decidiu promover formação em primeiros socorros.

O curso será realizado mensalmente e o de abril já está programado para o próximo dia 21, das 8 às 18 horas no Centro Pastoral, ao lado da igreja. São 25 vagas por turma sendo que a primeira envolve os integrantes das pastorais da igreja.

Por ações imediatas

Padre Adriano Fernandes elogiou a iniciativa da Pastoral da Saúde ao ressaltar a importância do treinamento para situações de emergência médica. Lembra que os primeiros minutos são críticos e uma resposta rápida pode fazer uma grande diferença. “Intervenções imediatas e breves aos paroquianos que sofram um mal súbito ou acidente até a chegada do SAMU podem salvar uma vida”, frisou.

Adriano Fernandes explicou que a formação em primeiros socorros não é apenas sobre habilidades técnicas, mas também sobre expressar o amor e a preocupação cristãos pelos outros. “Ao aprender a administrar primeiros socorros adequadamente, os fiéis demonstram cuidado pastoral uns pelos outros, refletindo os princípios de compaixão e serviço ensinados por Jesus Cristo”.