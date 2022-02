Igreja de Itabuna entrega donativos para desabrigados em Itabuna

A Igreja Batista Teosópolis de Itabuna entregou kits para o lar e 1.000 cestas básicas recebidas em doação aos desabrigados pelas recentes chuvas em Itabuna. Os beneficiados são moradores dos bairros Mangabinha, Banco Raso, Maria Matos (Rua de Palha), Urbis 4 , Campo Formoso, Sarinha e imediações e, também, Vila Zara. A entrega foi feita pela Ação Social da Igreja, que fez busca-ativa, que consiste na visita as famílias, para verificação das necessidades dos desabrigados. No Gogó da Ema, comunidade carente de Itabuna, foram entregues 396 cestas básicas.

Do total de cestas básicas, 700 foram doadas por uma associação de lojistas de Petrolina e pela sociedade civil organizada do município pernambucano. As demais 300 cestas básicas foram doadas pela ONG Paz para as Nações.

Eles enviaram os alimentos especialmente para socorrer as vítimas das enchentes de Itabuna, e escolheram a IBT como instituição para fazer a entrega.

Também serão entregues 10 geladeiras, 20 fogões com botijões, 30 camas-box de casal com jogos de cama, 70 vales-gás que dão direito a um botijão cheio e produtos de higiene pessoal e limpeza, além de roupas e calçados. Os produtos foram adquiridos via doações da comunidade pelo PIX da Ação Social da Igreja.

Servidor público federal, Gilson Pinheiro informou que os valores doados foram investidos na aquisição de alimentos, móveis e reforma de casas em vários bairros da cidade. “Todo o recurso recebido está sendo destinado ao seu fim, que é atender aos desabrigados e pessoas em vulnerabilidade social”, ressaltou Pinheiro, que há 14 anos comanda o Ministério da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis.

Berenaldo Neto Silva, morador do Maria Matos (Rua de Palha), um dos bairros mais atingidos pelas chuvas, agradeceu a doação. “Eu e minha família e amigos da comunidade da Rua de Palha agradecemos ao pastor Geraldo Meireles, a Ansielmo, a Nivaldo e a Gilson Pinheiro pelo acolhimento e o gesto de humanidade e também a atitude solidária de todos aqueles que doaram”, disse ele.

Morar Melhor

O pastor Geraldo Meireles comentou que, nesta etapa, a da reconstrução, a Igreja vem trabalhando também o projeto “Morar Melhor”, que consiste na reforma de imóveis. No total seis casas foram reformadas entregues aos moradores, sendo cinco na Mangabinha e uma na Urbis 4. “É nossa missão ajudar as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam”, disse Meireles. “Procuramos nada tirar do poder público, mas ajudar sempre, como fizemos cedendo um imóvel da Igreja para o funcionamento provisório da Unidade de Saúde do bairro Conceição, através de cessão não onerosa, enquanto a Unidade passava por reformas”, finalizou.