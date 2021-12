Igreja distribui 1200 refeições e mantém arrecadação de donativos às vítimas das chuvas

A ação do Ministério da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna , no sul da Bahia distribuiu até o momento 1200 refeições aos desabrigados pelas chuvas que afetam toda a região. Foram entregues quentinhas, sopa, cuscuz com carne, além de água e sanduíche. Cerca de 80 voluntários estão trabalhando na produção de alimentos. Duas cozinhas do Colégio Batista de Itabuna estão funcionando. Neste domingo (26) funcionou até as 9 horas da noite.

O Ministério reforça o pedido de donativos. No momento, as maiores necessidade são produtos de higiene pessoal, água e talheres , de acordo com Gilson Pinheiro, coordenador do Ministério. As doações poderão ser entregues na Rua Duque de Caxias, 44, no bairro da Conceição, em Itabuna.

O pastor Geraldo Meireles exalta o papel do voluntariado da Igreja e a solidariedade da comunidade. “Itabuna demonstra que é uma comunidade solidária, isso é espetacular. E isso não parte apenas de religiosos, mas de toda a comunidade. É algo muito bonito, esse, de amor ao próximo “, ele diz. “Vamos trabalhar no esforço de reconstrução”.

Serviço: Campanha de Arrecadação de Alimentos às vítimas das chuvas.

Local: Quadra da Igreja Batista Teosópolis, Rua Duque de Caxias, 44, Conceiçao.