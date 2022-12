Igreja segue com novena em homenagem à Senhora da Conceição

Com o Subtema “Maria, Mãe e Discípula Missionária, Modelo dos Vocacionados”, a Igreja da Conceição celebra nesta quarta-feira, a nona e última noite da novena, que acontece a partir das 7 da noite, na paróquia do Bairro da Conceição. O Grupo Santa Dulce, as comunidades do São Pedro e Vila Zara e a Mece são os responsáveis da noite.

A expectativa é para amanhã, 8 de dezembro, com uma programação maior iniciada as 7hs, com celebração eucarística dos devotos. Ás 1hs acontece o oficio de Nossa Senhora, seguida de outra celebração eucarística. A última celebração será às 1 8 horas, seguida da tradicional procissão pelas ruas do bairro.

Diferente das edições anteriores, não haverá alvorada às 5hs da manhã. Ao invés disso, Padre Adriano Fernandes pede que, pontualmente ao meio dia, os católicos promovam um espetáculo de fogos de artificio, para celebrar e consagrar Nossa Senhora da Conceição.

O religioso lembra que a data celebrada pela comunidade cristã católica comemora um dos dogmas mais importantes do cristianismo: a concepção da Virgem Maria sem a mácula do pecado original.

“Maria foi preservada do pecado original antes de nascer, mas ela não tinha consciência disso”, explica Padre Adriano. Ele diz que à luz da fé, a santa teve que ser preservada, porque Deus não coabita em pecado. “É a total consagração de Maria a Cristo, por isso a renúncia a tudo.