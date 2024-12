Igreja Teosópolis de Itabuna promoverá Cantata de Natal “Aos Teus Pés”

A primeira apresentação da Cantata de Natal “Aos Teus Pés”, do Coral Teosópolis, acontecerá dia 9 de dezembro às 19h, no Teatro Candinha Dória, em Itabuna. O evento é uma iniciativa dos Ministérios da Música e Ação Social da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna (Teo).

A entrada para o espetáculo será 1 kg de alimento, que será destinado aos programas sociais da Igreja, a exemplo da Ceia Solidária que ocorrerá também em dezembro. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na Secretaria da Igreja, no bairro da Conceição, em Itabuna.

O musical, com duração de aproximadamente 90 minutos, reunirá 60 participantes, sendo 45 integrantes do Coral Teosópolis-considerado patrimônio imaterial artístico da Cultura de Itabuna- e 15 integrantes dos grupos de balé e teatro, que também fazem parte da apresentação.

A médica Carolina Torquato, regente do Coral Teosópolis, diz que quem for ao Candinha Dória assistirá a um grande espetáculo. “A cada ano aprimoramos nossa apresentação. Será um momento especial, com música de qualidade que toca o coração das pessoas”, ressalta.

O pastor Geraldo Meireles, da Igreja Teosópolis, está convidando toda a comunidade a prestigiar o evento. “Queremos convidar as famílias a estarem presentes no Teatro Candinha Dória para vivenciar esse momento de celebração, onde o louvor e a adoração a Deus, possibilitam gestos práticos de amor ao próximo através da partilha e da comunhão”, enfatiza.