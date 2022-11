Igreja Teosópolis promove a 3ª Live Solidária – O Amor Faz

Em 2021, a Live arrecadou uma tonelada de alimentos beneficiando 300 famílias

A Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, no Sul da Bahia, promove no dia 19 de novembro, a partir das 19h30 a 3ª Live Solidária – O Amor Faz. O evento acontece na quadra poliesportiva do Colégio Batista de Itabuna, localizado na Rua Duque de Caxias no bairro da Conceição.

A Live será transmitida através dos canais da IBT no Youtube e Facebook. Nesta edição, a Live Solidária contará com a apresentação de diversos Corais de Itabuna e Ilhéus, além da participação do público em tempo real. Serão duas horas de boa música e sensibilização para solidariedade, a fim de que todos possam participar com doações de quaisquer gêneros alimentícios, roupas e recursos financeiros.

A finalidade da Live será, mais uma vez, beneficiar as famílias atendidas pelos programas sociais da Igreja Teosópolis, a exemplo, do Mercado Solidário e da Ceia Solidária, que será realizada em 10 de dezembro. Já foram confirmadas a participação de oito corais.

Em 2021, a Live Solidária da IBT promovida através do Ministério da Ação Social e da Juventude Interligados, atraiu um público de duas mil pessoas e arrecadou uma tonelada de alimentos, beneficiando 300 famílias através de doações.

Permitiu a instalação do Mercado Solidário, que oferece créditos solidários que são convertidos em gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, vestuário e calçados, e demais itens que ajudem na segurança alimentar e na qualidade de vida de famílias carentes. Oferecendo também, cursos profissionalizantes para inserção no mercado de trabalho.

“Será uma grande celebração de louvor a Deus, através de gestos práticos de amor ao próximo, porque o amor que transforma é o amor que que faz”, pontua Geraldo Meireles, pastor da IBT

CONTATOS PARA DOAÇÕES

Presencialmente: Secretaria da Teosópolis: Rua Duque de Caxias ao lado do Colégio Batista de Itabuna.

Pelo Pix: Celular: 73988483635

Telefone: 3212-3012/98848-3638 (zap)