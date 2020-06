Igrejas reabrem a partir desta segunda em Floresta Azul

Após estabelecer restrições e medidas de prevenção e disseminação da Covid- 19, a Prefeitura de Floresta Azul autoriza o retorno do funcionamento de igrejas, templos religiosos e afins a partir desta segunda-feira (22). Equipes de fiscalização pública municipal ficam responsáveis pelo monitoramento dos estabelecimentos para certificação de cumprimento de todas as exigências, estabelecidas no decreto 028/2020.

Entre as condições exigidas para o funcionamento, a higienização do ambiente e dos frequentadores, a obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento mínimo entre os assentos, manutenção do local arejado, com portas e janelas abertas, sendo vedado o uso de ar-condicionado. Também deverá ser respeitada a lotação máxima de 40% da capacidade do local.

Proibições

Não será permitida a participação de indivíduos que fazem parte do grupo de risco, como pessoas acima de 60 anos de idade e com comorbidades, bem como crianças menores de 12 anos. Cabem aos responsáveis dos segmentos religiosos realizarem triagem na frente do local, verificando, se possível, a temperatura corporal e impedindo a entrada daqueles febris ou com outros sintomas gripais.

Além disso, cartazes com informativos educativos para prevenção da disseminação do novo coronavírus devem ser afixados no local e orientações sobre os riscos de contaminação e formas de evitar o contágio, dadas no início de cada atividade.