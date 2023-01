Ilhéus: Abastecimento de água será suspenso segunda-feira em 15 localidades

A Embasa enviou nota informando que o abastecimento de água nos bairros da Zona Sul e Centro de Ilhéus será suspenso, temporariamente, na manhã de segunda-feira (09/01). Conforme a concessionária, a interrupção é devido à troca e modernização dos equipamentos elétricos na área de captação do rio de Engenho.

As localidades afetadas são: Pontal, Nelson Costa, URBIS, Nossa Senhora da Vitória, Mambape, ILHÉUS II, Cururupe, CEPLUS, Barreira, Sapetinga, Jd. Atlântico, Cond. Sol & Mar, Couto, Sto. Antônio, Litoral Sul e adjacências.

A conclusão do serviço está prevista para o mesmo dia (09/01) às 21 horas, quando será iniciada a retomada gradativa do abastecimento nessas áreas, com estimativa de regularização completa nas 36 horas seguintes.

Até a regularização do serviço, a Embasa recomenda o uso moderado da água disponível nos reservatórios domiciliares, evitando desperdício e usos que possam ser adiados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-0555-195