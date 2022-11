Ilhéus amplia horário de linhas de ônibus para atender estudantes

Atendendo a inúmeras reivindicações, a Prefeitura de Ilhéus ampliou os horários das linhas de ônibus para facilitar o acesso dos estudantes ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Escola SESI, Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus Jorge Amado, localizado na área cedida pela Ceplac. A nova grade horária é válida de segunda a sexta-feira.

A Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram) explica que os ajustes nos serviços foram realizados segunda-feira (7), através da inserção de três novos horários. Com a alteração, estão disponíveis cinco horários. Os ônibus passam a sair do Terminal Urbano às 6h45; 11h; 12h50; 17h45 e às 21h, sentido Salobrinho e Ceplac. O trajeto Ceplac – Terminal Urbano acontece às 8h; 12h10; 14h15; 19h e às 22h, respectivamente.

A ampliação busca atender a demanda do público que faz uso do transporte regularmente. “Essa mudança visa garantir que os estudantes voltem para casa com tranquilidade”, pontuou Valci Serpa, diretor-geral da Sutram.

Confira a tabela completa. Clique aqui.