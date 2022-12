Ilhéus amplia horário dos ônibus durante período do Natal

O horário de circulação do transporte coletivo em Ilhéus sofrerá alterações nos dias que antecedem o Natal. Conforme a Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram), devido ao funcionamento do comércio no período de festas natalinas, cujo horário de funcionamento for até às 22h, os ônibus extras ficarão à disposição da população a partir das 19h até às 22h30, saindo do Centro aos bairros, tendo como ponto de apoio os abrigos de ônibus do Alana (paredão).

A mudança visa atender de forma mais eficiente os consumidores e trabalhadores do comércio da cidade em uma data que registra aumento expressivo de compras. A decisão foi tomada para que as pessoas que dependem do transporte urbano não sejam prejudicadas caso tenham que trabalhar no período noturno.

Nesta semana, entre os dias 19 e 23 de dezembro, as atividades comerciais serão encerradas às 22h; já no sábado (24), véspera de Natal, o comércio funcionará até às 18h. Dos dias 26 a 30 de dezembro, as lojas ficarão abertas até às 20h e no dia 31, véspera de Ano Novo, o movimento no comércio de Ilhéus ocorrerá das 9h às 18h.