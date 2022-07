Ilhéus amplia vacinação contra gripe para toda a população; confira locais

A Secretaria de Saúde (Sesau) iniciou a vacinação contra a Influenza para toda a população de Ilhéus. Conforme a Sesau, o objetivo da ação é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe. A única restrição é para bebês com menos de seis meses de vida.

A expectativa da campanha é vacinar o público que ainda não tomou a dose do imunizante este ano. Nas unidades que ofertam as doses contra a Covid-19, o serviço será oferecido no turno oposto. É necessário apresentar documento de identificação com foto.

Serviço

Vacinação contra a gripe

Público-alvo: população a partir de 6 meses de idade

Locais

Módulo Sul

– PSF Nossa Senhora da Vitória; UBS do Hernani Sá; ESF Nelson Costa; UBS Olivença; UBS Herval Soledade

Módulo Norte

– UBS Sarah Kubitschek e UBS Avenida Esperança

Módulo Centro

– UBS Conquista; UBS Santa Dulce dos Pobres (Avenida Princesa Isabel); ESF do Basílio e CAE III (antigo Sesp)

Módulo Oeste

– UBS Euler Ázaro; UBS Banco da Vitória e ESF do Salobrinho