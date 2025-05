Ilhéus anuncia São João 2025 com homenagem a Jorge Amado e espaços temáticos

O prefeito de Ilhéus, Valderico Junior, anunciou oficialmente nesta quinta-feira (15) a realização do “Meu São João Amado – Arraiá Ilhéus 2025”, em uma cerimônia no Teatro Municipal. O lançamento contou com a presença da vice-prefeita Wanessa Gedeon, vereadores, secretários, jornalistas, outras autoridades e população em geral. O evento também teve apresentações artísticas, marcando o início da contagem regressiva para os festejos juninos.

Inspirado na obra de Jorge Amado e nas tradições nordestinas, o Meu São João Amado promete transformar Ilhéus em um grande palco cultural, com oito dias de shows na Avenida Soares Lopes e nos bairros, além de uma cenografia com bandeirolas, balões gigantes e espaços temáticos em quatro pontos: Praça Dom Eduardo (Catedral), Praça Rui Barbosa, Avenida Soares Lopes (próximo ao letreiro) e Praça Cairu.

A programação musical será realizada em um grande palco montado na Avenida Soares Lopes, entre os dias 13 e 15 de junho, com as seguintes atrações: Maiara e Maraísa, Tierry, Paula Fernandes, João Bosco e Vinícius, Matheus Fernandes, Manu Batidão, Tayrone, Hugo Henrique, Sinho Ferrary, Netinho do Forró, Lordão, Cacau com Leite, Marlus Viana, Gigantes do Brasil, Thales Lessa, Trio da Huanna, PH do Acordeon, Zabumbahia, Mel de forró, Xote apimentado e Juninho do Acordeon

Além dos shows, o evento terá um cronograma que já começa neste mês e segue até o aniversário da cidade:

24 de maio – São João dos Bairros (Iguape)

31 de maio – São João dos Bairros (Olivença)

5 de junho – Lançamento da decoração na Vila Gabriela, Cravo e Canela

6 de junho – São João dos Bairros (Teotônio Vilela)

7 de junho – São João dos Bairros (Malhado)

12 de junho – Concurso Regional de Quadrilhas

13 a 15 de junho – São João Antecipado de Ilhéus

24 de junho – São João Oficial (Sambaituba)

28 de junho – Festa de Aniversário da Cidade

O Meu São João Amado promete impulsionar o turismo, movimentar a economia, gerar renda e reafirmar a identidade cultural do município. “Ilhéus vai se reposicionar no calendário junino da Bahia”, destacou o prefeito.