Ilhéus aposta em blocos com circuitos diversos no Carnaval

Blocos de rua e atrações dos circuitos agitam o chamado Carnaval do Povo, desta sexta-feira (21) até 25 de fevereiro, em Ilhéus. Serão palcos da folia a avenida Soares Lopes, bairros Pontal e Hernani Sá, entre outras localidades, onde nativos e turistas estarão entregues a muita diversão, alto astral e marchinhas. Para conferir a programação completa, basta clicar no link https://bit.ly/2HW2UT3.

Foliões devem se lembrar de manter o corpo sempre hidratado. Para os que vão desfilar em horário solar, usar sempre o protetor. Quando o clima esquentar, prevenção é palavra de ordem.

Pela prevenção

“Carnaval Folia e Ação. Diga não sem prevenção”. Este é o tema da campanha da Secretaria de Saúde de Ilhéus, que vai reforçar o combate às infecções sexualmente transmissíveis no período. Preservativos serão distribuídos e uma equipe prestará esclarecimentos e orientação.

Folia mais cedo

Desde o dia 8 de fevereiro, o pré-carnaval começou em Ilhéus com o bloco Kouros dos Carillos, que desfilou pela via principal do Alto da Conquista. Em seguida, foi a vez do bloco As Muringuetes, que arrastou uma multidão no Pontal no último sábado (15). No domingo (16), foi a vez dos blocos da Varrição no Centro da cidade, Pimenta Malagueta no Banco da Vitória e Chapi Chapi na Conquista.