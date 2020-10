Ilhéus: Armário Coletivo festeja um ano de existência

O projeto Armário Coletivo de Ilhéus, ideia de dois moradores do bairro Pontal com apoio do Grupo de Amigos da Praia, prepara aniversário de um ano. Fruto de um conceito de Economia Circular e Compartilhada, a iniciativa já fez circularem milhares de objetos, como roupas, móveis, livros, plantas e todo tipo de utensílio, com uma diversidade considerada impressionante.

É uma ação off-line, ou seja, funciona na rua, 24 horas por dia, sete dias da semana, seguindo ideais de autogestão e autorresponsabilidade. Como ele é útil para todos, todos cuidam juntos. O Armário se baseia em três princípios: deixe o que gostaria de receber; cuide do armário como se fosse seu; compartilhe o que quiser.

Para marcar este aniversário, dia 12 de outubro, próxima segunda-feira e feriado nacional, haverá comemoração especial. Acontecerá troca-troca de brinquedos e livros infantis entre as crianças, estimulando uma consciência para sustentabilidade e solidariedade desde cedo. Será a partir das 9 horas

De forma inédita, será inaugurado um grafite com mais de 30 metros de extensão dedicado à Economia Circular e discussão sistêmica sobre pós-consumo e sustentabilidade. Têm assinatura da artista Rebeka Lawinsky, e também de Dado Loko e Rildo Foge, este último com importantes trabalhos internacionais.

A comunidade do bairro Pontal e de toda cidade está convidada para o aniversário de um ano, que terá as seguintes atividades:

– Troca-troca entre as crianças;

– Inauguração dos Grafites;

– Exposição de Varal da História do Projeto;

– Bate-papo com o GAP-Grupo de Amigos da Praia;

– Poesia.

Parceria arte-solidariedade

A inauguração desta obra de Arte de Rua só e possível em face da parceria entre os moradores, os guardiões do Armário Coletivo, a SSN Incorporações e Pontal Park Residencial, que financiou os materiais para confecção da arte, bem como a nova iluminação da via pública.

Dado Loko, nome artístico do Cientista Social e Grafiteiro Aldo Santos, ressalta a importância do “Artivismo” na ocupação dos espaços públicos: “era uma rua suja, com entulho, muito lixo, ratos, escuridão e assaltos. Após o Armário Coletivo tudo isso mudou. Este fato histórico demonstra como a mobilização social comunitária e as Artes impactam positivamente as pessoas”, analisa o artista.

Durante a confecção das pinturas, lembra, os pedestres passam e conversam, perguntam, questionam… “Essa interação fascinante entre o Artista e Povo que o Grafite possibilita. Arte de Rua, Arte Livre, Arte para todos. Por isso valorizar a Cultura é tão relevante para formação de uma sociedade justa”, completa, emocionado.

Projetos pós-pandemia

E para 2021 as pretensões são grandes. Após a pandemia, a ideia dos Guardiões do Armário e do Grupo de Amigos da Praia-GAP é montar novos Armários Coletivos, no mesmo formato de Economia Compartilhada, em universidades, faculdades privadas e outros bairros. Assim como já acontece em Florianópolis, com coordenação de Carina Zagonel, e tornou-se importante referência de Mercado de Redistribuição gratuito conforme Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 11 e 12 da ONU.

Mais informações no Instagram do Armário Coletivo @armario_de_ilheus e na Travessa do Bonfim, Pontal, perto da Obra do Pontal Park. Telefone: (73) 99112-8849 (Jurema ou Paulo Paraíso), e-mail: [email protected].

Vale lembrar, por fim, que os participantes do evento deverão utilizar máscara, para respeitar as normas do Decreto Municipal em nome da prevenção ao coronavírus.