Ilhéus atrai novo investimento imobiliário

Celebrizada mundialmente nos romances de Jorge Amado, com belas praias, natureza exuberante e rico patrimônio cultural e arquitetônico, Ilhéus, no Sul da Bahia, vive um acelerado processo de retomada do desenvolvimento econômico e atrai novos investimentos. O cultivo de cacau de qualidade superior e o impulso à produção do chocolate de origem, a consolidação do turismo e projetos importantes, como o Porto Sul e a Ferrovia Oeste Leste, têm impactos positivos no boom imobiliário que a cidade vem experimentando, especialmente no litoral sul.

O empreendimento Ilhéus Select é um exemplo do novo momento da cidade. O residencial pé na areia será construído na Praia dos Milionários pelas empresas baianas Pelir Engenharia, B2 Engenharia e Portal Santo Agostinho que, juntas, somam cerca de 70 anos de experiência e reconhecimento no mercado regional e nacional.

Além da localização privilegiada, na região com maior crescimento e valorização da cidade, o Ilhéus Select oferece uma infraestrutura completa de alto padrão. Desenvolvido para um público seleto e exclusivo, tem área total de aproximadamente 15.000m² e projeto arquitetônico moderno e sustentável, refletindo o carinho e o cuidado das empresas com o local. São duas torres, Cravo e Canela, 88 unidades de 2, 3 e 4 suítes, com metragens de 95 a 258m², gardens privativos, garagens cobertas, opções de personalização dos ambientes e preços a partir de R$595.000,00.

A comercialização está sendo realizada com a coordenação de Tennyson Nabuco e participação da Imobiliária Torres como a House do Stand, na Avenida Tancredo Neves, Rua D, no bairro Jardim Atlântico.

Sobre as empresas

Pelir Engenharia – Nasceu, cresceu e se consolidou com o propósito de transformar sonhos em realidade. Em quase 40 anos de atuação, a empresa construiu sua trajetória no mercado imobiliário baiano e brasileiro com respeito aos seus clientes, oferecendo projetos de alta qualidade, pensados com capricho em cada detalhe para cada público. É atual vencedora do Prêmio ADEMI-BA 2023 nas categorias lançamento imobiliário do ano e empreendimento do ano, além de diversos outros prêmios, como FIEB em Desempenho Ambiental e Ouro no Prêmio de Qualidade do Sinduscon-BA.

B2 Engenharia – Há quase 10 anos no mercado de infraestrutura e construção de alto padrão, a B2 Engenharia acaba de dar mais um passo importante com o lançamento imobiliário do Ilhéus Select. Sua atuação abrange a Bahia e outros estados do nordeste, tendo em seu portifólio diversos tipos de projeto, incluindo empreendimentos imobiliários, edifícios públicos, hotéis de alto padrão, galpões logísticos e industriais, dentre outros.

Portal Santo Agostinho Engenharia – Uma legítima ilheense, referência em ações sustentáveis e que atua há mais de 20 anos no mercado. É reconhecida pela qualidade de seus projetos, seu atendimento personalizado e sua preocupação constante com o meio ambiente. Já realizou diversos empreendimentos em Ilhéus e região, sempre reduzindo o impacto ambiental desde o projeto até a entrega da obra.