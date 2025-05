Ilhéus avança nos indicadores de saúde no primeiro quadrimestre de 2025

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde apresentou avanços significativos nos indicadores da Atenção Básica no primeiro quadrimestre de 2025. Os dados são do próprio Ministério da Saúde, que avalia periodicamente o desempenho dos municípios em áreas essenciais, como pré-natal, controle de hipertensão, diabetes e cobertura vacinal.

Segundo a secretária de Saúde, Sonilda Mello, o município saiu de um indicador de 5,45 no mesmo período do ano passado para 6,75 neste primeiro quadrimestre. “Essa melhora mostra que estamos conseguindo oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado na Atenção Básica. Isso reflete o compromisso da gestão municipal e o empenho dos nossos profissionais de saúde”, afirmou.

A secretária destacou ainda que os resultados são fruto de um trabalho pautado na transparência, organização e dedicação das equipes das unidades de saúde. “Nosso objetivo é garantir um serviço digno à população, e isso só é possível com esforço conjunto e responsabilidade com os recursos públicos.”

A diretora da Atenção Básica do Município, Rosany Borges, explicou que os indicadores servem como ferramenta para avaliar e aprimorar os serviços prestados à população. “Com base nesses dados, conseguimos identificar o que precisa ser melhorado, corrigido ou reforçado dentro dos programas existentes. Estamos trabalhando na reconstrução da saúde do município e esse é o reflexo de um trabalho sério e comprometido nas unidades.”

Ainda de acordo com a secretária Sonilda Mello, os números podem crescer ainda mais nos próximos dias, à medida que o Ministério da Saúde finalize a consolidação dos dados no sistema. A expectativa é de que Ilhéus alcance patamares ainda mais altos nos próximos meses.

“Esse avanço já nos dá mais ânimo para seguir trabalhando, pois significa que mais pessoas estão sendo atendidas com qualidade e segurança. É uma determinação do prefeito Valderico Júnior que continuemos priorizando a saúde e cuidando da nossa população com cada vez mais responsabilidade”, completou.

Por Cátia Gomes / Ascom Sesau