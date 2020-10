Ilhéus: Avatim é parceira na instalação de pias solidárias

Em parceria com a Prefeitura de Ilhéus, a Avatim entregou terça-feira (13) 20 pias solidárias para instalação em pontos de grande circulação da cidade. Com reservatórios de 200 litros de água e embalagem de um litro de sabonete líquido Avatim, cada pia atende a uma média de 80 lavagens de mãos antes de precisar ser reabastecida.

De acordo com o Secretário de Serviços Urbanos, João Aquino, a prefeitura estabeleceu ainda uma parceria com a Embasa para que, em todos os pontos possíveis, haja água encanada nessas pias. “Caso não tenha a possibilidade de água encanada, a Secretaria de Serviços Urbanos (Secsurb), através da prefeitura, assume o papel de abastecimento de acordo com a demanda, por meio de galões ou carro-pipa”, esclarece.

Segundo a Secsurb, as pias atenderão a uma média de 4 mil lavagens por dia. A iniciativa faz parte do Programa Cuidar Solidário, da Avatim, e visa à prevenção da disseminação da Covid-19, doença causada pelo Coronavírus. “A higienização das mãos ainda é considerada pelos órgãos de saúde uma das medidas mais eficientes no combate ao Novo Coronavírus. Por isso, desenvolvemos esse modelo de pias solidárias de baixo custo, para atender principalmente à população mais vulnerável dos municípios do nosso entorno”, afirma Mônica Burgos, sócia-fundadora da Avatim, ao informar que em breve Itabuna também será beneficiada.

Onde serão instaladas em Ilhéus:

ü Pracinha do Nossa Senhora da Vitória

ü Pracinha da Urbis

ü Nelson Costa

ü Praça São João Batista – Pontal

ü Praça da Antiga escola Padre Luís Palmeiras

ü Catedral

ü Orla da Sapetinga

ü Salobrinho

ü Praça Castro Alves (Praça da Irene)

ü Praça JJ Seabra

ü Em frente ao Ginásio de Esportes- Evaldo soledade

ü Praça Santa Rita – Conquista

ü Praça Coronel Pessoa – em frente ao Misael Tavares

ü 2 de julho – Centro

ü Praça do Pq. Infantil

ü Av. Litorânea – em frente ao SAMU

ü Teotônio Vilela -Próximo ao módulo da PM

ü Banco da Vitória

ü Vila Cachoeira – próximo à Escola Municipal

ü Rodoviária de Ilhéus

Sobre a Avatim

Com fábrica em Ilhéus, a Avatim busca inspiração na biodiversidade brasileira para desenvolver os mais de 400 produtos do seu portfólio. Pioneira no mercado de aromatização de ambientes, a marca combina suas essências em linhas de cuidados pessoais e para a casa. São difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos voltados para o bem-estar, todos feitos sem uso de testes em animais nem derivados do petróleo. Atualmente, a Avatim tem mais de 150 lojas em 24 estados do Brasil, além de 2.000 revendedores porta a porta e distribuidores.