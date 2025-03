Ilhéus busca parcerias para fortalecer o turismo de cruzeiros na cidade

O secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares, esteve em São Paulo para uma reunião com Marco Ferraz, presidente da Cruise Lines International Association (CLIA) – principal entidade representativa da indústria de cruzeiros no mundo -, e Marco Cardoso, representante da MSC Cruzeiros. O encontro teve como foco a reconstrução das relações institucionais e o reposicionamento de Ilhéus como um dos principais destinos de cruzeiros no Brasil.

Nos últimos anos, a cidade tem enfrentado uma redução no número de desembarques. O objetivo da reunião era reverter esse cenário e atrair um maior volume de escalas de cruzeiros:

“Queremos aprimorar a experiência dos visitantes, fortalecer a infraestrutura de recepção e potencializar o impacto positivo do turismo para a economia local”, afirmou o secretário Maurício Tavares.

No encontro, a secretaria foi convidada a participar do Cruise360 Brasil, um dos principais eventos do setor, que visa capacitar agentes de viagens e debater tendências do mercado de cruzeiros. A presença do município nesse evento, bem como o diálogo com lideranças, representa uma oportunidade para ampliar parcerias e consolidar a cidade como um destino de referência no cenário nacional e internacional, um compromisso da Prefeitura de Ilhéus.