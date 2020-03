Ilhéus busca voluntários da saúde no combate ao Coronavírus

A Prefeitura de Ilhéus abriu vagas nesta terça-feira (24) para candidatura de voluntários no combate ao Coronavírus (Covid-19). O objetivo é reforçar as ações preventivas realizadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para conter o avanço da doença.

Poderão se inscrever médicos, enfermeiros e demais profissionais e estudantes da área das Ciências da Saúde (níveis superior e técnico), de ambos os sexos, com idade entre 18 e 45 anos, que se autodeclararem em boas condições de saúde e tenham interesse e disponibilidade para ações junto aos equipamentos de saúde do município.

Importância do apoio

A ação atende ao disposto no decreto nº 012 de 16 de março de 2020, que estabelece medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento da Covid-19 no município. O apoio do voluntariado é de fundamental importância para intensificar o trabalho das equipes no contingenciamento da pandemia mundial.

Os voluntários deverão acessar o link da inscrição e preencher o formulário eletrônico.