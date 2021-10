Ilhéus: campanha de multivacinação tem Dia D neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza neste sábado (23) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação em Ilhéus. A ação tem o objetivo de garantir acesso às doses que integram o Calendário Nacional de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O serviço será ofertado nas unidades básicas de saúde Sarah Kubitschek; Euler Ázaro; Hernani Sá e no CAE III (antigo Sesp), das 8h às 16h. É importante a apresentação da caderneta de vacinação, do cartão do SUS e CPF.

A mobilização nacional de multivacinação visa aumentar a cobertura vacinal e diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis, como sarampo, meningite e caxumba, entre pessoas pertencentes a esses grupos etários, visto que também são transmissoras dessas doenças.

Onde encontrar

As vacinas contempladas são: BCG, APO, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Hepatite A, Hepatite B, DT (Difteria e Tétano), HPV, Pentavalente, DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche), VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano), Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Pneumocócica 10, Febre Amarela e Influenza.

As doses serão ofertadas das 8h às 16h, nos seguintes postos:

– Sarah Kubitschek (Parque Infantil – Malhado)

– UBS Euler Ázaro (Teotônio Vilela)

– UBS da Urbis (Hernani Sá)

– CAE III – Antigo Sesp (Avenida Canavieiras)

A Sesau reforça que todas as medidas de segurança para prevenção à Covid-19 devem ser mantidas, com distanciamento em filas, uso de máscara de proteção e de álcool em gel.