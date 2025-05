Ilhéus celebra o Dia Internacional da Enfermagem com evento especial para homenagear profissionais da saúde

Na manhã desta segunda-feira (12), a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde promoveu o evento “Celebrando a Enfermagem”, uma homenagem emocionante aos profissionais que são a alma do cuidado e da humanização no Sistema Único de Saúde (SUS). A atividade celebrou o Dia Internacional da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro, data que reconhece a dedicação, competência e o papel essencial desses trabalhadores na vida de todos nós.

A secretária municipal de Saúde, Sonilda Mello, que também é enfermeira por formação, abriu o evento destacando a relevância da categoria para o funcionamento de todo o sistema de saúde.

“Não existe saúde sem enfermagem. Somos os primeiros a cuidar de quem nasce e os últimos a acompanhar quem parte. Hoje é um dia de celebrar conquistas e reconhecer a força dessas guerreiras e guerreiros que sustentam a saúde pública com ciência, empatia e responsabilidade”, afirmou emocionada.

O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, também esteve presente e parabenizou os profissionais. Ele destacou a importância da valorização da enfermagem e compartilhou uma experiência pessoal que reforçou ainda mais seu respeito pela atuação desses profissionais. “Já vi de perto a dedicação de um enfermeiro em um momento delicado da minha família. Isso me marcou muito. Por isso, nossa gestão seguirá investindo na valorização dessa categoria”, disse.

A rede municipal de saúde conta com 104 enfermeiros. Embora muitos não tenham conseguido deixar os postos de trabalho para participar, os presentes celebraram a oportunidade de confraternização.

A enfermeira Glaciane Nascimento falou da importância do momento:

“É um dia de união, alegria e reconhecimento. Trabalhamos com amor e dedicação, e precisamos estar juntos para seguir melhorando a saúde pública do nosso município”.

Já Eliana Mello destacou a emoção de ser homenageada:

“Depois de anos de luta e desvalorização, é gratificante receber esse carinho, especialmente tendo uma colega enfermeira, mulher e mãe como secretária. Nos sentimos triplamente representadas”.

Rosany Borges, diretora da Atenção Básica e também enfermeira, enfatizou o fortalecimento da equipe:

“Eventos como este reforçam a união e o valor de cada profissional na construção de uma saúde pública mais forte e resiliente”.

Durante o evento, os participantes assistiram à palestra do professor Alexandre Justo, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), que abordou a importância do cuidado com a saúde emocional dos profissionais.

“Passamos por uma pandemia e esquecemos de cuidar de quem cuida. O equilíbrio emocional é essencial para que todas as áreas da vida fluam com plenitude”, explicou.

A programação contou ainda com um café da manhã especial, ao som do violonista Neivan Silva, e momentos de autocuidado com sessões de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), como auriculoterapia e ventosaterapia.

Celebrando a Enfermagem foi mais do que uma homenagem — foi um reconhecimento necessário àqueles que, diariamente, com ciência e sensibilidade, fazem da saúde um ato de amor.