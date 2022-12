Ilhéus chega à 2ª etapa do projeto “Destinos Turísticos Inteligentes”

Ilhéus é uma das cinco cidades baianas pré-selecionadas para a segunda etapa do projeto Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), desenvolvido pelo SEBRAE, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A iniciativa objetiva eleger dez destinos turísticos no Brasil, com foco nos atrativos naturais e culturais, bem como no estímulo à execução e fortalecimento da estratégia de DTI.

De acordo com o SEBRAE, o apoio se dará no desenvolvimento de um novo modelo de gestão turística dessas localidades, cujas ações têm como base os pilares da sustentabilidade, inovação, governança e experiência do turista. As ações contribuirão para que esses destinos tenham um novo posicionamento no mercado nacional e internacional, em consonância com o perfil dos novos viajantes.

Profissionais com experiência

Na segunda etapa, de caráter classificatório, o município deverá preencher alguns requisitos para obter uma boa pontuação frente a outras cidades que estão concorrendo no projeto. Nesta fase, a avaliação vai considerar a análise da documentação submetida, como decretos e/ou lei municipais inerentes aos destinos turísticos, bem como o diagnóstico da atividade turística e a estrutura para execução do projeto pelo SEBRAE.

O painel de seleção que analisará as candidaturas é formado por colaboradores do corpo técnico do SEBRAE, do BID e de entidades convidadas. Todos os profissionais envolvidos possuem experiência comprovada no setor.

A previsão é que o resultado final seja divulgado até a primeira quinzena de março de 2023.