Ilhéus: Comerciários fazem carreata em defesa da vacinação

O sindicato dos Comerciários de Ilhéus promove neste sábado, a partir das 9 horas, uma carreata pelo direito da categoria à vacinação prioritária. Até aqui, lembra a presidente Crismélia da Silva, foi conseguida a imunização dos balconistas de farmácias.

“Se somos prioridade para abrir lojas, farmácias e supermercados e funcionar na linha de frente via atendimentos, também somos prioridade na vacinação!”, defende a sindicalista.

