Ilhéus: Comércio anuncia ampliação nos horários para compras de fim de ano

Com o objetivo de atender a demanda e facilitar as compras de fim de ano, o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus (Sicomércio) divulgou o horário de funcionamento dos estabelecimentos durante o mês de dezembro.

O horário estendido começou sábado (10), quando as lojas fecharam às 15 horas. Mudanças seguem até o dia 31 de dezembro.

Desta segunda (12) até sexta-feira (16), o movimento vai das 9 às 20 horas. No sábado (17), das 9 às 17 horas. Já no domingo (18), compras podem rolar das 16 às 22 horas.

Entre segunda e sexta-feira da próxima semana (19 a 23), as lojas funcionam das 9 às 22 horas. No sábado (24), véspera do Natal, os consumidores poderão realizar as compras das 9 às 18 horas.

Última semana

Por fim, na primeira segunda-feira após o Natal (26), o comércio irá funcionar das 9 às 20 horas. O mesmo horário vale na terça, quarta, quinta e sexta-feira. Já no sábado (31), Dia de Réveillon, o movimento no comércio de Ilhéus ocorrerá das 9 às 18 horas.