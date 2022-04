Ilhéus conclui operação tapa-buracos em quase 15 localidades

Continua em Ilhéus a operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade. Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Seinfra), o serviço já contemplou 14 localidades e nesta etapa as equipes se concentraram em ruas e avenidas onde há maior tráfego de veículos. Os trabalhos são executados de acordo com o cronograma estabelecido pela pasta.

“Estamos sempre atentos às demandas e recapeando importantes vias para evitar transtornos e oferecer melhores condições de trânsito. São benfeitorias que garantem maior segurança e comodidade aos motoristas e pedestres”, afirmou o prefeito Mário Alexandre.

Entre os pontos cuja manutenção foi finalizada estão a Avenida Soares Lopes; Avenida Itabuna; Rua 19 de Março; Avenida Canavieiras; Avenida Esperança; Rua 13 de Maio; Avenida Lomanto Júnior; Avenida Princesa Isabel; Rua Ministro José Cândido; Avenida José Luís da Fonseca, Rua Geraldo Oliveira Sandes, Avenida Ubaitaba; Avenida José Carolino e Avenida Vereador Amilton Ignácio de Castro.

Benefícios e previsão

A Seinfra reitera que a recuperação da malha viária acontece continuamente no município, conforme as necessidades de cada localidade. O trabalho contínuo traz benefícios, com foco na melhoria da trafegabilidade, segurança e no desenvolvimento da cidade.

Com a trégua das chuvas, a Prefeitura segue a programação diária, que inclui monitoramento dos pontos que precisam de intervenção e que serão contemplados em outras etapas do serviço.