Ilhéus: Dia Mundial da Limpeza tem ação do Grupo de Amigos da Praia

Mais uma vez, o Grupo de Amigos da Praia (GAP) mobiliza voluntários em Ilhéus para o Dia Mundial da Limpeza, que este ano acontece no próximo sábado, 17 de setembro, na sede da AABB, Praia do Sul, das 07 às 11h30min. Além da limpeza da praia e separação dos resíduos, a programação inclui uma homenagem aos voluntários que atuaram nas enchentes, roda de conversa e celebração com os fundadores.

O Dia Mundial da Limpeza é realizado simultaneamente em 191 países, por agentes que compartilham a visão de um mundo livre de resíduos. O GAP representa o movimento em Ilhéus desde 2019, e este ano espera multiplicar o número de voluntários envolvidos. Desde sua fundação, em 2018, o grupo já realizou centenas de mutirões de limpeza e retirou mais de 50 toneladas de resíduos das praias.

O movimento mundial pela limpeza das cidades (World Cleanup Day) começou na Estônia, em 2008, liderado pelo movimento Let ‘s Do It World, que reuniu milhares de pessoas para limpar todo o país em cinco horas. No ano seguinte, grupos e instituições repetiram a iniciativa em várias partes do mundo, crescendo sempre. No Brasil, já foram realizadas ações em mais de 1.200 cidades com a participação de mais de 650 mil pessoas e coleta de 1.2220 toneladas de resíduos.