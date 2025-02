Ilhéus discute desafios e soluções para a assistência social

Na quarta-feira (19), a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Ilhéus marcou presença na 2ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Durante o encontro, a secretária Sayonara Machado apresentou um panorama da atual situação físico-financeira da pasta e expôs estratégias para superar os desafios enfrentados.

Entre os temas abordados, a Secretaria apresentou propostas para a criação do Plano Municipal da Primeira Infância, do Plano Socioeducativo e do Plano Municipal da Criança e do Adolescente. Também foram divulgados dados sobre o Cadastro Único, o programa Bolsa Família e os repasses de recursos federais e estaduais.

“Encontramos um cenário desafiador que requer muito trabalho. A nossa gestão tem se empenhado na busca por soluções para fortalecer as políticas de assistência social e garantir atendimento de qualidade à população”, afirmou a secretária Sayonara Machado.