Ilhéus divulga lista dos beneficiários do Bolsa Família para auxílio emergencial

A Prefeitura de Ilhéus anuncia que a lista das mais de 18 mil famílias cadastradas no programa Bolsa Família, e que irão receber o auxílio emergencial, está disponível para acesso. A listagem foi disponibilizada à secretaria de desenvolvimento social (SDS) pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania.

Os beneficiários do Bolsa Família irão receber as parcelas do auxílio emergencial normalmente na data do seu benefício, conforme o calendário habitual do programa e o último número do NIS, de onze dígitos que está no cartão.

A listagem se refere às famílias beneficiárias do programa bolsa família, disponível aqui.

Em caso de dúvidas, o beneficiário pode ligar para o número 111 ou acessar o endereço https://auxilio.caixa.gov.br.

O público do cadastro único, referente às famílias que estão com o benefício do bolsa família cancelado, microempreendedor individual, contribuinte individual ou trabalhador informal, podem acessar mais detalhes aqui. Dúvidas ou maiores informações, acesse o site https://auxilio.caixa.gov.br ou ligue para o número 111.