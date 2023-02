Ilhéus divulga programação do Carnaval nos bairros; confira

O Carnaval segue com tudo em Ilhéus. Com apoio da Prefeitura, a programação multicultural será dividida em 11 bairros, movimentando o município e atraindo visitantes e turistas para conferir os blocos que vão ganhar as ruas até o dia 21 de fevereiro.

Após dois anos suspensa devido à pandemia da Covid-19, a festa momesca inclui atividades voltadas para todas as idades. A expectativa é grande por parte dos foliões.

Programação do Carnaval Cultural 2023

17 a 21/02 – Carnaval do Pontal (Zé Pereira; Seca Copo; Parado na Praça; Carnaval na Cidade e Grito de Carnaval);

18/02 – Bloco Nossa Senhora da Vitória

18 a 20/02 – Carnaval do Malhado (Litorânea Norte);

18 a 21/02 – Carnaval Hernani Sá e Folia e Alegria;

19/02 – Bloco Bob Esponja (Conquista);

19/02 – 20 Comer, às 15h (Avenida Princesa Isabel);

19/02 – Bloco Os Caretas (Praça do Cacau/Avenida Soares Lopes);

19/02 – Bloco Agora Goxtei (Viaduto/Avenida Soares Lopes;

20/02 – Carnaval da Ponta da Tulha;

20/02 – Bloco Pula Corno e as Santinhas (Morada do Porto);

21/02 – Chapéu de Couro, às 15h (Nelson Costa)