Ilhéus divulga resultado final da seleção para contratação de profissionais da educação

Secretaria da Educação (Seduc) publicou nesta quarta-feira (15), o resultado final do processo seletivo para contratação temporária de professores e profissionais não docentes. Os aprovados serão contratados para ocupar as vagas atualmente existentes no quadro de servidores, ficando os demais incluídos no cadastro de reserva, podendo ser chamados a qualquer tempo dentro do prazo de validade do certame, conforme for a demanda por profissionais.

Clique aqui e confira o resultado final do processo simplificado.

No total, serão preenchidas 365 vagas para as áreas educacionais, entre docentes e não docentes. Os contratados atuarão nas 53 escolas da rede municipal de ensino, dando suporte às atividades pedagógicas. Os aprovados deverão comparecer ao Setor de Programação e Pessoal da Seduc, localizado na Avenida Canavieiras, para assinar o contrato de admissão de acordo com a data e o horário indicado abaixo.

Data de apresentação: 15/03

Horário: das 9h às 12h

Cargo: de 001 a 006 (Docentes Anos Iniciais)

Data de apresentação: 15/03

Horário: das 13h às 14h

Cargo: de 016 a 024 (Ed. Física e Letras com Inglês)

Data de apresentação: 16/03

Horário: das 9h às 11h

Cargo: de 007 a 015 (Supervisor/ Orientador e Intérprete de Libras)

Data de apresentação: 16/03

Horário: das 11h às 13h

Cargo: de 025 a 047 (Matemática e Filosofia)

Data de apresentação: 16/03

Horário: das 13h às 14h

Cargo: de 048 a 052 (Merendeira e Auxiliar de Serviços Gerais)